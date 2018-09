Sgomberi: 10 ottobre giornata protesta

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Un'assemblea cittadina domani pomeriggio in un'occupazione di via del Porto Fluviale in vista di una "giornata di mobilitazione nazionale contro gli sfratti e gli sgomberi" in programma il 10 ottobre. Il movimento per il diritto all'abitare a Roma si mobilita a pochi giorni dalla circolare del Viminale ai prefetti e in vista dei primi sgomberi nella Capitale. I movimenti spiegano che il 10 ottobre sarà "grande giornata di lotta con gli obiettivi di riappropriazione che ogni territorio si vorrà dare". "Non intendiamo fare un solo passo indietro e con la nostra composizione meticcia ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere l'iniziativa politica contro un governo forte con i deboli e suddito della rendita immobiliare", aggiungono. E Intanto sabato pomeriggio è in programma un corteo per le strade di San Basilio il memoria di Fabrizio Ceruso un diciannovenne ucciso nel 1974 da un colpo di pistola durante un'operazione di polizia.