Morta bimba caduta da finestra 3/o piano

(ANSA) - TARANTO, 06 SET - Non ce l'ha fatta la bambina di 12 anni caduta ieri pomeriggio da una finestra al terzo piano di uno stabile del comprensorio di via Cesare Battisti 167, a Taranto. Era giunta in gravissime condizioni all'ospedale Santissima Annunziata, dove è morta in serata. La circostanza che la caduta sia stata in qualche modo attutita dai fili di uno stendino per il bucato non è bastata a salvarle la vita.

Probabilmente la bambina si è sporta troppo dal davanzale del bagno della sua abitazione e ha perso l'equilibrio precipitando ma sulla tragedia sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. La dodicenne era stata ricoverata nel reparto rianimazione, con numerosi traumi, ematomi e fratture e la situazione clinica era stata definita critica sin da subito. I funerali si terranno domani.