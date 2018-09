Indagini su bancarotta, trovati 2 mln

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Mazzette di banconote di tutti i tagli, da 5 a 500 euro, per un totale di quasi un milione e mezzo di euro dentro sacchetti della spesa o in borsoni tipo quelli in vendita nei supermercati oppure conservati in cartellette, in portadocumenti, in buste e bustine di tela ritrovati in un armadio o sotto il letto in un appartamento in piazza Duomo. E un altro mezzo milione in contanti sparso in cassette di sicurezza in alcune banche milanesi. E' stato un sequestro di soldi 'cash' quasi da record quello effettuato dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano alla titolare di un bar-ristorante che si trova proprio sotto l'appartamento in cui è stato trovato il 'tesoretto' ora depositato su due libretti postali di deposito giudiziario. Sequestro avvenuto quasi per caso nel corso di una serie di perquisizioni disposte dai pm Giordano Baggio e Grazia Colacicco in una inchiesta per bancarotta, reati fiscali e riciclaggio. Altri 500 mila euro sono stati trovati in più banche.