Operaio muore dopo caduta da impalcatura

(ANSA) - BOZEN, 5 SET - Un operaio è morto dopo una caduta da un'impalcatura allestito per lavori in un centro scolastico a Bolzano. I soccorritori giunti sul posto non hanno più potuto fare nulla per l'uomo. E' morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, secondo le prime informazioni, in una palestra della scuola media Alchimede, in via Duca d'Aosta a Bolzano. La polizia è intervenuto per i rilievi.