Boom prescrizioni Unibo,crescono del 10%

(ANSA) - BOLOGNA, 5 SET - Gli studenti che si sono preiscritti per partecipare ai test locali dell'Università di Bologna, sono cresciuti del 10%. L'ha detto, a margine dell'assemblea generale di Confindustria Emilia, il rettore, Francesco Ubertini. "Il dato non è ancora definitivo - ha detto Ubertini - ma il confronto di quest'anno sull'anno scorso ci dà un incremento del 10%. Che è un incremento molto molto forte. Questo non significa necessariamente una traduzione in immatricolazione. Ma rappresenta un forte incremento in termini di attrattività, quindi di potenzialità e richiesta degli studenti". L'incremento, ha detto il Rettore, è diffuso su tutte le scuole.