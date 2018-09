Alto Adige: 20 anni competenza su strade

(ANSA) - BOLZANO, 5 SET - Venti anni fa la competenza per le strade statali dell'Alto Adige è passata dallo Stato alla Provincia proprio in occasione della ricorrenza della Giornata dell'Autonomia dell'Alto Adige. La ricorrenza ricorda il giorno in cui, 72 anni fa, il ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber e l'allora presidente del Consiglio Alcide Degasperi firmarono l'accordo Degasperi-Gruber, noto come Accordo di Parigi. Alla cerimonia hanno partecipato il governatore Arno Kompatscher, l'assessore alla mobilità Florian Mussner e l'ex governatore Luis Durnwalder. La cerimonia di oggi è stata dedicata in particolare a celebrare i 20 anni di competenza primaria sulla rete delle strade provinciali e statali. L'assessore alla mobilità della Provincia ne ha sottolineato il valore di "grande svolta per l'Alto Adige".