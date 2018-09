Università: via a test per accesso

(ANSA) ROMA, 4 SET - Sono iniziati oggi i test di accesso per i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2018-2019. La data odierna è stata fissata per il test di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria; quello che da sempre, più di ogni altro, registra un boom di iscrizioni. Si proseguirà domani con i test per Medicina Veterinaria; seguiranno Architettura, le Professioni sanitarie, Scienze della formazione, fino al 26 ottobre. Anche quest'anno sono previsti 60 quesiti a cui i candidati devono rispondere in 100 minuti. I posti disponibili sono aumentati. "Mantenere le facoltà a numero chiuso vuol dire penalizzare migliaia di studenti senza dare loro l'opportunità di impegnarsi e dimostrare quanto valgono nelle materie che hanno deciso di studiare", hanno affermato i componenti M5S della Commissione Cultura alla Camera. Il titolare del Miur Marco Bussetti, ha affermato che quello dei test di accesso "è un tema che affronteremo".