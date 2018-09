Università: in corso i test di Medicina, in coda dall'alba

Sono in corso al Forum di Assago i test di ammissione per l'accesso al corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano. Già poco dopo le 7 di questa mattina, gli oltre 3.300 iscritti all'esame erano in coda ai cancelli del palazzetto, divisi tra i diversi accessi e in ordine alfabetico. Per molti di loro, quello di oggi non è il primo tentativo: "E' la terza volta che provo il test di Medicina - spiega un 21enne - sono già iscritto ad odontoiatria, ma riprovo". "Questa sarà l'ultima, però", ha aggiunto lo studente con un sorriso amaro. Dice di essere "disgustato da questi test che non premiano la conoscenza" e "vanno solo a fortuna". Anche per Giulia non è il primo tentativo: "Ho già tentato a Novara. E' un test troppo selettivo e ci vuole fortuna. Su tremila candidati e solo 300 posti disponibili è più la fortuna che la conoscenza degli argomenti". "Credo - ha aggiunto Giulia - che dovrebbero fare come in altri paesi, cioè lasciare accesso libero e se nel primo anno non passi gli esami lasci la facoltà". Sul numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari non sono mancate le polemiche: pochi minuti prima dell'ingresso dei candidati e dell'inizio della prova, un gruppo di militanti del Fronte della Gioventù Comunista ha srotolato uno striscione con la scritta "Test d'ingresso: una selezione di classe. Nessuna meritocrazia senza uguaglianza". Ai test si è iscritto il 5% in più di candidati rispetto al 2017.



Al via i test di accesso per i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2018-2019.Sono in corso al Forum di Assago i test di ammissione per l'accesso al corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano. Già poco dopo le 7 di questa mattina, gli oltre 3.300 iscritti all'esame erano in coda ai cancelli del palazzetto, divisi tra i diversi accessi e in ordine alfabetico. Per molti di loro, quello di oggi non è il primo tentativo: "E' la terza volta che provo il test di Medicina - spiega un 21enne - sono già iscritto ad odontoiatria, ma riprovo". "Questa sarà l'ultima, però", ha aggiunto lo studente con un sorriso amaro. Dice di essere "disgustato da questi test che non premiano la conoscenza" e "vanno solo a fortuna". Anche per Giulia non è il primo tentativo: "Ho già tentato a Novara. E' un test troppo selettivo e ci vuole fortuna. Su tremila candidati e solo 300 posti disponibili è più la fortuna che la conoscenza degli argomenti". "Credo - ha aggiunto Giulia - che dovrebbero fare come in altri paesi, cioè lasciare accesso libero e se nel primo anno non passi gli esami lasci la facoltà". Sul numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari non sono mancate le polemiche: pochi minuti prima dell'ingresso dei candidati e dell'inizio della prova, un gruppo di militanti del Fronte della Gioventù Comunista ha srotolato uno striscione con la scritta "Test d'ingresso: una selezione di classe. Nessuna meritocrazia senza uguaglianza". Ai test si è iscritto il 5% in più di candidati rispetto al 2017. Si comincia con Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria; quello che da sempre, più di ogni altro, registra un boom di iscrizioni. Si prosegue poi con i test per Medicina Veterinaria (mercoledì), Architettura, le Professioni sanitarie, Scienze della formazione, fino al 26 ottobre. Anche quest'anno sono previsti 60 quesiti a cui i candidati devono rispondere in 100 minuti. I posti disponibili sono aumentati.

"Anche quest'anno si ripeterà la lotteria dei test per l'accesso ai corsi a numero programmato nazionale. E anche quest'anno, dopo il nostro blitz notturno al Miur, saremo presenti all'ingresso delle facoltà per distribuire la nostra Guida al test Sicuro. Al suo interno è indicato tutto ciò che deve accadere affinché il test si svolga in maniera regolare. Siamo pronti a raccogliere ogni segnalazione di irregolarità all'indirizzo mail: ricorsi@unionedegliuniversitari.it".

Così l'Udu, Unione degli universitari. Elisa Marchetti, coordinatrice nazionale dell'Udu, sottolinea che "quest'anno il numero chiuso compie 18 anni. Come ogni diciottesimo compleanno che si rispetti, anche per il numero chiuso il festeggiamento è d'obbligo. Peccato che a festeggiare saranno in pochi: gli ordini professionali che traggono vantaggio dal basso numero di laureati; i baroni e i rettori universitari, che in questi anni hanno fatto di tutto per avallare questo sistema; i governi, che anno dopo anno, hanno messo in campo politiche di smantellamento; le case editrici, che coi manuali di preparazione ai test e i vari corsi di formazione hanno lucrato per anni su questo sistema. Il risultato è chiaro: considerando i soli numeri chiusi nazionali, il neodiciottenne numero chiuso vanta il risultato di oltre un milione di studenti sbattuti fuori dall'università".

"Il numero chiuso, che escluderà oltre un milione di studenti dall'università, deve essere cancellato, tanto a livello locale, quanto a livello nazionale - aggiunge - Siamo di fronte ad un sistema irrimediabilmente compromesso. Medicina ovviamente è il caso più significativo, per l'altissimo numero di studenti che ogni anno tentano di entrare e per la peculiarità dell'intero percorso, visto che gli aspiranti medici si troveranno ad affrontare anche l'imbuto della selezione per le scuole di specializzazione. Ma il problema del numero chiuso non riguarda solo Medicina: quasi la metà dei corsi in Italia presenta barriere all'accesso, e numerosissime sono le irregolarità riferite ai singoli test". Per Giammarco Manfreda, coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi "se questo è veramente il Governo del cambiamento, gli chiediamo di cancellare il numero chiuso, partendo dal presupposto che bisogna pensare a scuola e università come a due percorsi non distinti ma in continuità".