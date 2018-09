Sgomberi: bambini in attesa nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 4 SET - Ci sono almeno 25 bambini all'interno dello stabile sgomberato stamani dalle forze dell'ordine nel Milanese, a Sesto San Giovanni. Lo stabile, che si trova in piazza Don Mapelli, era stato occupato l'1 settembre da un centinaio di persone collegate al progetto sociale Aldo dice 26x1. Il sindaco di Sesto aveva chiesto con forza l'intervento del Ministro Salvini.

Terminate le fasi di sgombero, si cerca ora di capire come intervenire verso gli occupanti, una settantina, trovati all'interno stamani alle 7. All'interno della palazzina, che è stata recentemente acquistata da nuovi proprietari, ci sono infatti 25 minorenni con 30 adulti, i loro famigliari. Sono stati fatti restare all'interno dalla polizia per non metterli in strada, in attesa di una soluzione.