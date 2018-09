Presto rimozione macerie private Pescara

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 4 SET - Ormai quasi completata la rimozione delle macerie pubbliche, entra nel vivo la rimozione delle macerie private risultato dei crolli dei terremoti che si sono succeduti da agosto 2016 a gennaio 2017.

Il Comune di Arquata con l'ordinanza n. 298 ha ieri dato il via a questa seconda fase che inizierà formalmente il 20 settembre prossimo a Pescara del Tronto, frazione completamente distrutta dal sisma "Avevamo iniziato qualche intervento qua e là, ma con questa ordinanza diciamo che si comincia a fare sul serio anche sulla rimozione delle macerie private nel nostro territorio" commenta il vice sindaco Michele Franchi. L'operazione è a cura della Regione Marche attraverso PicenAmbiente o il Genio militare. Raccolta e trasporto avverranno garantendo la tracciabilità delle macerie che saranno custoditi nel deposito temporaneo di Monteprandone o in quello dell'area artigianale di Pescara del Tronto. Salvo imprevisti, per completare l'operazione sono preventivati 60 giorni lavorativi.