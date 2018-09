Uomo ferito da colpo pistola in strada

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Un romano di 31 anni è stato ferito nella notte da un colpo d'arma da fuoco in strada alla periferia di Roma. E' accaduto intorno all'una in via Manfroni, in zona Torpignattara. L'uomo, che avrebbe precedenti, è stato trasportato in ospedale per l'asportazione del proiettile che l'ha centrato al gluteo. Sulla vicenda sono in corso indagini del carabinieri della compagnia Casilina.