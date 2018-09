Rapina malato sclerosi in Stazione,preso

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Per due giorni nessuno è riuscito a dare un nome a quella persona, malata di sclerosi multipla, ricoverata al Policlinico di Milano e operata d'urgenza perché finita in coma, dopo essere stata strattonata e spinta a terra in stazione Centrale a Milano da un rapinatore che gli ha portato via il cellulare e il borsello con dentro i documenti.

Anche i suoi familiari per quasi 48 ore non hanno saputo cosa gli fosse successo, fino a che non sono riusciti a trovarlo. La terribile vicenda dell'uomo di 47 anni è riportata nell'ordinanza con cui è stato convalidato il fermo e disposta la custodia in carcere per un tunisino di 32 anni, arrivato in Italia una decina d'anni fa, irregolare e con precedenti per furto, bloccato sabato scorso dalla polizia. L'uomo ha negato di essere l'autore della rapina ma a suo carico c'è anche una testimonianza.