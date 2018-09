Due militari morti su A4: Trenta, dolore

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Sono il sergente maggiore Valerio Canzio e il caporal maggiore capo Rocco Rilievi i due militari morti oggi nell'incidente stradale sulla A4 mentre si recavano a Casarsa della Delizia (Pordenone) a bordo di un'auto di servizio. I due, si apprende dalla Difesa, erano in servizio presso il 66/o Reggimento fanteria aeromobile "Friuli", così come un loro commilitone, rimasto gravemente ferito e trasportato con un'eliambulanza a Treviso. Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, esprime, "a nome suo e delle Forze Armate, sentito cordoglio" per la morte dei due militari: "profondo dolore e vicinanza alle loro famiglie e all'Esercito".

Messaggi di cordoglio sono giunti anche da parte del capo di stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano, del capo di stato maggiore dell'Esercito, Salvatore Farina, e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli.