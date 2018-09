Trattore si rovescia, morto 72enne

(ANSA) - GROTTERIA (REGGIO CALABRIA), 1 SET - Un settantaduenne, Salvatore Marando, di Grotteria, è morto a seguito di un incidente avvenuto in un terreno di sua proprietà.

L'uomo, intento a lavorare un terreno agricolo situato alla periferia della cittadina collinare della Locride, è stato travolto dal trattore che stava guidando e che si è improvvisamente ribaltato. Ad attivare i soccorsi sono stati alcuni parenti che si trovavano nei paraggi. Marando, dopo l'intervento dei medici del 118, è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria ma è deceduto, per via delle gravi ferite riportate nell'incidente, poco dopo il ricovero. Sull'accaduto indagano gli agenti della Questura di Reggio Calabria e del commissariato della Polizia di Stato di Siderno.