Ritrovato pc usato da bimbo disabile

(ANSA) - BOLOGNA, 31 AGO - È stato ritrovato, in una via del centro di Bologna, il pc rubato in una scuola elementare e che veniva usato da un alunno disabile per seguire le lezioni.

Faceva parte dell'attrezzatura portata via dai ladri in due furti messi a segno nei giorni scorsi, mentre l'istituto era chiuso per l'estate, e che il calciatore del Paris Saint-Germain Marco Verratti si era offerto di riacquistare. Dopo giorni di indagini, gli investigatori della Squadra mobile hanno ricevuto una segnalazione e hanno trovato due pc in vicolo Bolognetti. Questa mattina il dirigente Luca Armeni li ha riconsegnati alla dirigente scolastica e al papà dell'alunno disabile che, dopo il furto, aveva fatto un appello per ritrovare il computer. Una richiesta di aiuto per cui si era mobilitato anche Verratti che aveva fatto contattare il genitore da un suo consulente, per acquisire informazioni e aiutare la scuola; poi aveva parlato con il papà con la promessa di incontrarsi presto.