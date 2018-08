Bastonate a turista, annunciata querela

(ANSA) - AOSTA, 31 AGO - Dopo aver rinunciato a farlo in Valle d'Aosta, Audrey Goodridge, viaggiatrice sudafricana, ha annunciato che intende denunciare dall'estero l'albergatore che lei ha accusato di aver preso a bastonate suo marito. Lo ha comunicato in una email inviata ai carabinieri di Aosta. Quando intenderà procedere, dovrà quindi rivolgersi a un console.

L'episodio risalirebbe alle 22 del 18 agosto scorso, quando la donna, con la sua famiglia, era giunta all'Hotel Mignon di Aosta a bordo di un carro attrezzi dopo un soccorso stradale avvenuto al passo del Gran San Bernardo. L'albergatore "si è presentato con un bastone e ha picchiato mio marito sulla schiena causandogli un grave infortunio" aveva segnalato la donna su Tripadvisor. Poco prima l'uomo, dopo il "rifiuto" dell'albergatore a lasciare usare alla figlia di sette anni i servizi ("ha detto che non eravamo ospiti"), aveva accompagnato la bambina "nel posto che" aveva "trovato più lontano dall'albergo per fare il suo urgente bisogno".