Open Arms si sposta tra Spagna e Marocco

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Proactiva Open Arms, ong impegnata nel soccorso ai migranti nel Mediterraneo, si sposta in Spagna.

Su Twitter l'organizzazione non governativa annuncia che la sua nave entrerà presto a far parte dei mezzi di soccorso dell'area Sar (ricerca e soccorso) tra lo Stretto di Gibilterra e il Mare di Alboràn sotto il coordinamento del Salvamento Marìtimo, organizzazione di soccorso e sicurezza marittima che dipende dal Ministero dello Sviluppo spagnolo.

"Uniamo sforzi e team ovunque ci sia bisogno", scrive Proactiva Open Arms, "Ogni vita conta".

Con la nave Aquarius di Sos Mediterranee nel porto di Marsiglia per uno scalo tecnico, lo spostamento di Open Arms lascia la zona di ricerca e soccorso tra la Libia e l'Italia senza navi umanitarie.