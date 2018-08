Aveva 120 kg di hashish nel box, arresto

(ANSA) - CARAPELLE (FOGGIA), 30 AGO - Un cittadino del Marocco di 42 anni, Hicham Haddouch, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Foggia per detenzione di una ingente quantità di sostanze stupefacenti. Gli agenti di polizia, nell'ambito di un'attività info-investigativa, hanno trovato e sequestrato in un box seminterrato di Carapelle utilizzato dall'uomo, circa 120 chili di hashish il cui valore economico ammonterebbe - secondo gli investigatori - a circa 3 milioni e 600 mila euro. Nell'ambito delle indagini, gli agenti di polizia hanno posto l'attenzione sul 42enne che si riteneva essere dedito ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una perquisizione personale e di un'auto parcheggiata all'interno del locale è stato trovato e sequestrato il carico di droga. Oltre alla droga nel box è stato rinvenuto e sequestrato materiale musicale: casse acustiche, amplificatori, un apparecchio per la riproduzione di musicassette. Sulla loro provenienza l'uomo non è riuscito a dare spiegazioni.