Violenta turista danese, arrestato

(ANSA) - RIMINI, 29 AGO - Una turista danese di 26 anni è stata violentata domenica all'alba, a Rimini, da un 37enne venditore ambulante di rose originario del Bangladesh. Nel giro di 24 ore, i Carabinieri lo hanno individuato e arrestato.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, era stato già denunciato per tre volte per violenza sessuale: due nei confronti di maggiorenni una nei confronti di una minorenne. Nel corso della notte, tra domenica e lunedì è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale sulla turista danese. Questa mattina il Gip del tribunale di Rimini ne ha convalidato il fermo. Stando alla ricostruzione fatta dagli inquirenti, alle 5.30 di domenica l'uomo, su viale Regina Margherita ha notato la donna camminare, da sola, in direzione del proprio albergo. In sella a una bici, dopo averle fatto qualche complimento, le si è avvicinato e poi l'ha aggredita. Le urla della ragazza lo hanno poi messo in fuga.