Segni percosse su 80enne morta, indagini

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte di un'anziana, deceduta il 13 agosto scorso in ospedale dopo quattro giorni di ricovero, conseguente - secondo quanto si ipotizza - a delle percosse.

Secondo quanto appreso, in un primo tempo si era pensato a una morte naturale, per emorragia cerebrale seguita da gravi complicazioni. L'inchiesta, coordinata dalla pm Concetta Gintoli, è scattata dopo che il medico legale si è insospettito riscontrando la presenza di lividi e ferite sul corpo della donna, considerati compatibili con percosse. Le indagini, condotte dagli investigatori della squadra mobile, sono volte a chiarire se dietro la vicenda possano nascondersi dei maltrattamenti. La pista sarebbe emersa grazie alle indicazioni, parziali, di alcuni conoscenti. La donna, 80enne, viveva col marito e con una badante.