Nuovo incidente su tratto umbro A1

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 29 AGO - Nuovo incidente nel tratto umbro dell'Autosole tra Orvieto e Fabro. Coinvolti in un tamponamento - secondo le prime informazioni - tre mezzi pesanti, due dei quali si sono incendiati, e un'auto. Al momento vengono segnalati due feriti.

La società Autostrade ha reso noto che il tratto nord dell'A1 tra Orte e Fabro è stato chiuso, così come le entrate di Orte (dove è stata istituita l'uscita obbligatoria verso la E45), Attigliano ed Orvieto, sempre in direzione Firenze.

In carreggiata sud il traffico è bloccato in via cautelativa per la presenza di fumo in carreggiata.

Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco, mezzi del 118 e il personale di Autostrade per l'Italia.

Il tamponamento è avvenuto nello stesso tratto nel quale sono morti stamani padre e figlio in seguito a uno scontro con un autoarticolato.