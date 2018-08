Anticipo d'autunno a Centronord nel weekend, 8 gradi in meno

Assaggio d'autunno al Centronord nel prossimo weekend, con maltempo e temperature che caleranno fino a 8 gradi in meno. L'abbassamento della colonnina di mercurio, secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara sarà meno accentuato al Sud, dove il maltempo colpirà in maniera meno forte e diffusa.



"Saranno risparmiate dal meteo avverso, sempre nel weekend - spiega - Sicilia, Sardegna, area tirrenica, alto Adriatico e in misura minore l'area ionica, dove però i bagnanti, e non solo, dovranno far attenzione al mare che potrà essere molto mosso".



Al Centronord si passerà dalle massime di 28-30 gradi di questi giorni a 22-24. "Probabilmente qui le maniche corte non basteranno - sottolinea Ferrara - mentre al meridione la diminuzione delle temperature sarà inferiore, tra 2 e 6 gradi".



Il maltempo colpirà già domani il Nord Italia, a seguito di una prima perturbazione che lambirà le Alpi. Venerdì una seconda perturbazione provocherà un peggioramento con temporali più forti e nel weekend un vortice di bassa pressione manterrà il tempo instabile. Lombardia orientale, Triveneto, Emilia Romagna e Centro saranno le più colpite dal maltempo nel weekend.