40 agnelline per pastori sul lastrico

(ANSA) - NUORO, 29 AGO - Festa nel segno della solidarietà tra pastori, questo pomeriggio a Nuoro, in piazza Italia, per offrire una seconda possibilità a quegli allevatori che, per ragioni diverse, hanno perso il loro gregge. Si chiama "Sa paradura", un rito arcaico della tradizione del mondo pastorale sardo, tornato alla ribalta poco più di un anno fa, quando dall'Isola partì alla volta dell'Umbria un gruppo di pastori per donare cento pecore agli sfortunati colleghi che avevano perso tutto a causa del terremoto. Ora sono nate 40 agnelline e i pastori di Cascia sono arrivati a Nuoro per regalarle ai sardi in difficoltà. "Siamo rimasti molto colpiti da quel gesto nel momento del bisogno - racconta all'ANSA l'assessora del comune di Cascia, Monica Del Piano, giunta a Nuoro con il vicesindaco Gino Emili - e oggi abbiamo voluto ricambiare l'affetto e la vicinanza al popolo sardo, a chi in questa terra ne ha bisogno".