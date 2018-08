Rapinano clienti pizzeria, arresti

(ANSA) - BARI, 28 AGO - Due pregiudicati di Trinitapoli sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento in auto con l'accusa di aver fatto parte della banda composta da cinque persone che l'altra sera, a Bari, armata con coltelli e pistola, ha rapinato il gestore dell'area di servizio Q8 di via Fanelli (bottino mille euro e 200 pacchi di sigarette) e quattro clienti della vicina pizzeria 'Ristoo' (bottino 2.500 euro). I due erano su una Fiat Multipla rubata. Gli altri complici sono riusciti a fuggire. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari. Nell'auto sono stati recuperati anche due coltelli a serramanico, arnesi da scasso e capi di vestiario.

Nel corso di una perquisizione in un'abitazione sono state arrestare tre persone e sequestrate due pistole, un fucile, munizioni, un passamontagna, due radio portatili, 25 pacchetti di sigarette e altro materiale ritenuto compatibile con la rapina compiuta nel distributore Q8. I tre sono accusati di detenzioni di armi e ricettazione.