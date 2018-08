Palagiustizia, sgombero prorogato 4 mesi

(ANSA) - BARI, 28 AGO - Il Comune di Bari proroga di 120 giorni il termine per lo sgombero del Palagiustizia di via Nazariantz, dichiarato inagibile per rischio crollo.

"Non è possibile trasferire altre cento persone in via Brigata Regina, non ci sono fisicamente gli spazi. La situazione del nuovo Tribunale e l'esito della ricerca di mercato sono ancora in alto mare, - spiega Decaro - per questo diamo la possibilità di ulteriori 120 giorni con misure cautelative molto restrittive". "Possiamo concedere la proroga - continua - perché c'è una perizia che ci dice che si è ridotto il rischio ma quel rischio va ridotto ulteriormente, quindi inibiamo l'utilizzo dell'ala A del Palazzo di giustizia e non potranno entrare visitatori, ma solo persone autorizzate. Aumenteranno i dispositivi di monitoraggio elettronico - conclude il primo cittadino - e ci sarà una visita ispettiva ogni 48 ore".