Hayden morto in bici, famiglia chiede 6 mln a automobilista

Sei milioni di euro è la richiesta di risarcimento della famiglia di Nicky Hayden, il pilota statunitense deceduto, il 22 maggio 2017, in seguito ad un incidente stradale, avvenuto cinque giorni prima a Misano Adriatico (Rimini) mentre era in bici. Lo riporta il Resto del Carlino che spiega come la richiesta di risarcimento dei familiari del campione di motociclismo sia pervenuta ai legali Pierluigi Autunno e Francesco Pisciotti, avvocati del 31enne di Morciano che guidava l'auto contro la quale si scontrò il pilota a un incrocio di Misano. Il processo per omicidio stradale inizia il 10 ottobre in Tribunale a Rimini, mentre il prossimo 9 settembre, durante la MotoGp di Misano, sarà inaugurata una stele in memoria di Hayden nel luogo dell'impatto tra via Tovoleto e Cà Raffaeli.