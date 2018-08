Assessore, no tollerabili insulti medico

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - "Affermazioni di questo genere, che non rispettano la dignità delle persone, non sono mai tollerabili e risultano ancora più gravi se fatte da chi ricopre certi ruoli e dovrebbe essere impegnato a garantire un servizio pubblico essenziale, come la tutela della salute": l'assessore regionale umbro alla Sanità, Luca Barberini, ha replicato così a un post di una dottoressa del pronto di soccorso di Spoleto contro i migranti.

"La sanità umbra è un'eccellenza al livello nazionale - ha sottolineato Barberini - e si è sempre contraddistinta per la grande professionalità, umanità e solidarietà dei suoi operatori. Questa storia rappresenta un caso isolato, che non scalfisce in alcun modo questi valori, che continueremo a promuovere a tutti i livelli".

L'assessore ha poi spiegato di avere "appreso con sgomento" delle "assurde e vergognose frasi razziste, diffuse attraverso i social network" dal medico.