Val Martello, recuperati 2 dispersi

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - La disgrazia si è verificata sul Cevedale a 3.000 metri di quota. Due dei tre alpinisti dispersi dopo un incidente in montagna in alta val Martello sono stati localizzati e recuperati dal soccorso alpino, come anche la salma dello scalatore deceduto. Sono invece ancora in corso le ricerche del terzo membro della cordata di alpinisti tedeschi.

L'elisoccorso Pelikan sta sorvolando la zona.