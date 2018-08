Migrante 17enne fuggito spacciava eroina

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 27 AGO - Un 17enne tunisino, allontanatosi volontariamente da un centro di accoglienza di Messina, è stato sorpreso a Civitanova Marche a spacciare eroina dai militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza. Durante i successivi controlli nell'appartamento in cui il minorenne era ospitato da due suoi connazionali residenti a Civitanova Marche, i finanzieri hanno poi rinvenuto oltre a sette dosi di cocaina e 1.140 euro probabile provento di attività illecite, anche 14 fiale di sostanze dopanti. I tre tunisini sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria, in particolare il minore è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Ancona. Mentre un 24enne residente a Milano che aveva acquistato un grammo di eroina dal 17enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.