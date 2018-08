Mafia: Dda Bari,Foggia priorità assoluta

(ANSA) - BARI, 27 AGO - "Per noi la mafia foggiana è una priorità assoluta". Lo hanno detto gli inquirenti della Dda di Bari presentando i risultati di due operazioni antimafia che nelle scorse settimane hanno portato al fermo di sei presunti componenti di spicco della criminalità viestana. Dal 2015 ad oggi a Vieste ci sono stati 14 delitti e "queste carcerazioni - ha detto il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe - hanno probabilmente impedito altri omicidi". Il 21 agosto la Polizia ha eseguito il fermo dei cugini Claudio e Giovanni Iannoli, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga con l'aggravante mafiosa e detenzione di armi. I due farebbero parte del gruppo criminale capeggiato dal pregiudicato Girolamo Perna, ex luogotenente del boss Angelo Notarangelo, ucciso in un agguato nel 2015.Il gruppo da allora è in guerra con una organizzazione rivale i cui esponenti sono stati fermati in un altro blitz dei CC, il 7 agosto: sono Marco Raduano, suo nipote Liberantonio Azzarone, Luigi Troiano e suo figlio Gianluigi.