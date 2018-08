Di Maio ritratto su Forbes da Toscani, fotografo dei Benetton

Un primo piano del vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, sulla copertina di Forbes Italia 'by Oliviero Toscani', vale a dire quello che tutti considerano "il fotografo di Benetton". Lo scatto non farebbe particolare notizia (Toscani ha infatti 'firmato' circa il 70% delle copertine della pubblicazione), ma il numero di Forbes arriva dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova e le dichiarazioni molto critiche di Di Maio e di altri esponenti del M5s proprio nei confronti della famiglia di Ponzano Veneto, visto il loro ruolo in Atlantia, sembra uno scherzo del destino. La foto, spiegano da Forbes, è stata in realtà scattata alla fine di luglio, cioè almeno quindici giorni prima del crollo.