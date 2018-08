Ucciso pregiudicato nel Foggiano

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 26 AGO - Tre esami dello stub sono stati eseguiti dai carabinieri ad altrettanti pregiudicati nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Francesco Paolo Russi, il 36enne ucciso nella tarda serata di ieri a San Severo, nel foggiano. Il delitto è stato compiuto in via Castelnuovo. La vittima era vicina al suo scooter e stava raggiungendo alcuni amici, quando da una moto i killer hanno sparato diversi colpi d'arma da fuoco che hanno ferito il pregiudicato al torace e all'addome. Russi è morto durante il trasporto in ospedale.