Maltempo, prima neve sulle Dolomiti. Esonda torrente nel Pordenonese

Italia investita dal maltempo, in particolare al Nord. Sulle Dolomiti è arrivata la prima neve, mentre si registrano disagi nel Pordenonese per lo straripamento del torrente Grava e nel Trevigiano, per allagamenti in seguito a un canale straripato. Allerta arancione in Puglia prevista per lunedì 27 agosto. METEO, le previsioni.

Alpi imbiancate. Dopo ore di pioggia intensa e un forte calo termico è arrivata la prima neve in montagna del Trentino Alto Adige. In alcune valli delle Dolomiti la neve è scesa fino a 1.200 metri come a San Candido o a Sesto in Alta Val Pusteria. Oltre i 2.000 metri si registra un accumulo di neve fino a 30 cm, come sui rifugi della Val Badia o Val Gardena. A 3.000 metri, invece, la temperatura è scesa fino a -8 gradi. Bolzano stamani si è svegliata con un temperatura di 14 gradi con un vento fresco che arriva da nord. Da prossima settimana però le temperature torneranno ad essere estive: fino a +30 gradi a Bolzano e fino a +20 gradi in Val Pusteria.

Allagamenti in provincia di Pordenone e Treviso. Il fronte temporalesco che ha interessato la pedemontana pordenonese nella notte ha causato estesi allagamenti nel comune di Caneva dove il torrente Grava ha esondato allagando l'intera frazione di Fratta e numerose vie comunali. A causa del maltempo, cadute di alberi si sono verificate a Palazzolo dello Stella (Udine), Polcenigo (Pordenone) e Osoppo (Udine). Vigili del fuoco impegnati nel Trevigiano, nei territori dei comuni di Sarmede, Cordignano e Orsago, a causa di una serie di allagamenti provocati dallo straripamento del canale Ruio a Villa di Cordignano.

Allerta arancione nel nord della Puglia. La Protezione civile pugliese, a causa dei temporali e rovesci previsti sulla Puglia ha valutato, a partire dalla mattinata di lunedì e per le successive 24-36 ore, un'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia settentrionale e un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sulle restanti zone della regione. Revocata invece l'allerta arancione in Toscana.