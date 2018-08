Grandine e neve in Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 26 AGO - Grandine e neve ieri in provincia di Sondrio hanno fatto scendere le temperature ma anche causato nuovi danni all'agricoltura, in particolare ai vigneti e agli alberi di melo. A essere maggiormente colpite le aree coltivate fra Chiuro e Teglio. Gli acquazzoni, nel resto della provincia di Sondrio, hanno determinato un po' ovunque su tutto il territorio il crollo delle temperature fra i 12 e i 15 gradi.

Sulle piste da sci del ghiacciaio dello Stelvio, a quote di oltre 2800 metri, i turisti dello sci estivo sono stati sorpresi dalle nevicate.