Ferito da arma fuoco in coma a Modena

(ANSA) - MODENA, 26 AGO - Un giovane tra i venti ed i venticinque anni, probabilmente originario dell'Est Europa, è in coma farmacologico nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Baggiovara, a Modena, con una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra, oltre ad un trauma facciale riconducibile a delle botte e causato, forse, dall'utilizzo di un corpo contundente. Il giovane è stato portato alle 23 di ieri al pronto soccorso del Policlinico da altri due soggetti, che poi si sono allontanati.

I Carabinieri e la procura di Modena stanno conducendo indagini, sia per quel che riguarda le cause dell'accaduto, sia per identificare i due soggetti che hanno lasciato il ferito al Policlinico.