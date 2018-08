Sta meglio 13enne colpito da fulmine

(ANSA) - LECCE, 25 AGO - Sta meglio, non è più intubato e respira da solo il 13enne senegalese colpito ieri da un fulmine mentre si trovava su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento. Lo si apprende dalla direzione sanitaria della Asl di Lecce. Assieme al ragazzino c'erano altre quattro persone, due delle quali - un 17enne senegalese e un 29enne italiano - sono state già dimesse ieri sera.

Il 13enne - a quanto viene riferito - ha delle ustioni legate all'entrata e all'uscita del fulmine, non è in grado di relazionare perfettamente, ma dal punto di vista neurologico risponde bene agli stimoli diagnostici di valutazione compiuti dai medici del Vito Fazzi.