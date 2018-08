Sgarbi, non mi candido a Sirmione

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Vittorio Sgarbi ritira la sua candidatura a sindaco di Sirmione nel bresciano, attaccando Viviana Beccalossi, consigliere regionale del gruppo misto, con un passato in An, che lo aveva pesantemente criticato per l'annuncio.

"E' intollerabile - dice Sgarbi - che chi ha fatto di tutto per farsi conoscere, senza riuscirci, mi accusi di utilizzare Sirmione per farmi pubblicità. Io la pubblicità la faccio: ho 2 milioni di followers, e scrivo su innumerevoli giornali come sono presente in televisione. Non ho bisogno di Sirmione per essere noto. E mi sono proposto per solo amore della Bellezza" Ma "evidentemente la Beccalossi ha un suo candidato nella retorica 'dell'amministratore sempre presente e preparato a dare risposte ai problemi del territorio' (triste perversione della lingua). In attesa di conoscerlo per ammirarne il merito e le capacità", annuncia il sindaco di Sutri, "ritiro la mia candidatura. Sono talmente disinteressato che la Beccalossi ha vinto senza combattere".