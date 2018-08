Maltempo: Toscana, allerta per temporali

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - Codice arancione per temporali forti su tutta la costa, le isole e le zone settentrionali della Toscana con validità dalle 21 di oggi, sabato 25 agosto, alle 13 di domani, domenica 26 agosto. E' l'allerta emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale a causa di un peggioramento delle condizioni meteo previsto per la serata di oggi. Per il resto della regione, quindi zone centro meridionali e orientali - spiega una nota -, confermato il codice giallo sempre per temporali forti e sempre dalle ore 21 di stasera fino alle ore 13 di domani. Per lo stesso arco di tempo codice giallo per mareggiate e vento su tutta la costa e isole.