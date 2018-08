Estate: Autovie Venete,code fino a 13 km

(ANSA) - TRIESTE, 25 AGO - Traffico intenso sulla rete autostradale di Autovie Venete che da questa mattina registra flussi elevati soprattutto sull'A23 - dove attualmente ci sono 13 chilometri di coda da Udine Nord in direzione Palmanova (Udine) - e alla barriera di Trieste Lisert in A4, dove, in entrata, si è formato un incolonnamento di circa 2 chilometri.

Code a tratti sono presenti anche nel tratto fra Villesse e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Si tratta - informa Autovie - per lo più di turisti stranieri: dall'Austria stanno entrando in A23, direzione nodo di interconnessione con la A4 all'altezza di Palmanova, 1.900 veicoli all'ora. Un flusso iniziato fin dal mattino presto (alle 8 erano 1.600 i transiti) che è cresciuto di ora in ora. Un tamponamento, accaduto verso le 7 ha provocato una temporanea congestione, risolta rapidamente. Per gestire al meglio la circolazione - spiega la concessionaria - alle 10 a fronte del flusso sempre in aumento, l'ingresso di Udine Sud, in direzione Venezia è stato chiuso.