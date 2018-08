Mezzo in fiamme sulla A14, danni ingenti

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, un mezzo pesante nella tarda serata di ieri ha preso fuoco all'altezza del km 300 all'interno della galleria "Grottammare" provocando ingenti danni. L' incendio é stato spento e sono in corso i lavori di ripristino. Il traffico diretto verso Pescara attualmente circola in deviazione sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta, limitando a una corsia anche il traffico diretto verso Ancona. I lavori di ripristino interesseranno il fine settimana e, visti i flussi di traffico di rientro attesi, si prevedono disagi alla circolazione. Agli utenti provenienti da Taranto o da Bari, e diretti verso Bologna, si consiglia di immettersi in A16 verso Napoli per raggiungere l'A1 da utilizzare per raggiungere Bologna. Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bologna si consiglia di utilizzare l'A25 o l'A24, verso Roma, per raggiungere l'A1 da percorrere in direzione di Bologna.