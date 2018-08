Cade mentre cerca funghi, muore 75enne

(ANSA) - LUCCA, 24 AGO - Un turista di Reggio Emilia di 75 anni, Luigi Gherardi, ha perso la vita mentre cercava funghi stamani in località le Lame di Caparia, nella zona del passo delle Radici, in Lucchesia. L'uomo, secondo le prime informazioni, è caduto ed è scivolato per 150 metri andando a finire in un fosso.

L'allarme è scattato intorno alle 7,30 e sono intervenuti i volontari del Soccorso alpino e speleologo Toscano e i soccorritori del 118. E' decollato anche l'elicottero Pegaso 3 che ha portato sul posto un medico e un tecnico. Per il 75enne, però, i soccorsi si sono rivelati inutili. La squadra della stazione di Lucca del Soccorso alpino si è portata ad Orto Murato, nel comune di Castelnuovo Garfagnana, per aprire un varco utile per poter recuperare la salma, la zona infatti è impervia e sono difficili anche le comunicazioni. Alla fine è stata recuperata con il verricello e trasportata dall'elicottero ad Orto Murato.