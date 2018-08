Salvini, obiettivo è No Way australiano

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Il mio obiettivo è il No Way australiano. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali.

L'Italia non è più il campo profughi d'Europa. Con la mia autorizzazione, dalla Diciotti, non scende nessuno". Lo scrive su twitter, Matteo Salvini, riportando la sua intervista a Rtl.

"Il mio obiettivo è il 'No way' australiano. Nessun migrante soccorso in mare mette piede in Australia", ha ribadito Salvini: "Io rispondo al mandato che mi hanno dato gli italiani il 4 marzo. Mi chiedono più sicurezza".