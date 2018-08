Migranti, protesta per condizioni igiene

(ANSA) - CASCINA (PISA), 23 AGO - E' in corso da stamani la protesta di una quindicina di richiedenti asilo ospitati presso il centro di accoglienza de la Tinaia, a Cascina (Pisa), gestito da un privato che da anni ha l'affidamento da parte della prefettura. Gli stranieri si sono barricati all'interno impedendo agli operatori di entrare e lamentando "un pessimo stato delle condizioni igienico-sanitarie della struttura", che negli anni passati era adibito a bed and breakfast. Secondo quanto si è appreso, i migranti hanno chiesto e ottenuto una serie di verifiche eseguite dai vigili del fuoco insieme agli ispettori dell'Asl e ora è in corso una riunione in prefettura, alla quale partecipa anche il sindaco leghista di Cascina, Susanna Ceccardi, che da anni chiede la chiusura del centro e ne denuncia le precarie condizioni.