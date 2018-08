Nonni coinquilini,Roma punta a cohousing

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Dall'università alla terza età. Si espande a Roma la modalità di abitare in convivenza, non solo per gli studenti, ma anche per gli anziani. I 'cohousing' sono entrati a far parte anche delle modalità di accoglienza del Campidoglio, che ha approvato una delibera che riorganizza il sistema delle residenzialità per anziani tramite un graduale superamento delle case di riposo tradizionali. Con il nuovo assetto organizzativo saranno mantenuti i 104 posti dell'attuale sistema, con la previsione di ampliare di altri 208 posti l'offerta di accoglienza residenziale per un totale di 302 posti. I luoghi tradizionali continueranno ad accogliere le persone per le quali le nuove soluzioni non risultino compatibili con i propri bisogni. Ma parallelamente verranno realizzate strutture di accoglienza a gestione familiare oppure in semiautonomia, con diversi livelli di supporto assistenziale, che possano ospitare fino a un massimo di 12 persone.