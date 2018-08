Crollo ponte:Anac chiede atti Autostrade

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - In relazione al crollo di ponte Morandi a Genova, Anac ha chiesto ad Autostrade per l'Italia l'invio degli atti predisposti e necessari per la manutenzione del viadotto approvati dal Cda - e quindi progetto, capitolati tecnici, bando. Inoltre ha chiesto eventuali pareri richiesti al Ministero delle Infrastrutture. Sono stati anche sollecitati aggiornamenti sullo stato degli interventi sulla rete A10-A7-A12 perché dall'ultima relazione pubblicata sul sito del Mit sulla "Attività sul settore autostradale in concessione" del 2016, emerge una mancata attuazione di interventi sulla del 72,89%, rileva Anac. Autostrade precisa che "la mancata attuazione del 72,89% degli interventi previsti nel piano economico- finanziario, si riferisce ad investimenti per il potenziamento della rete genovese (Gronda e nodo San Benigno) e non riguarda in alcun modo le attività di manutenzione". Il dato "non deriva da scelte compiute dalla società ma è l'effetto dei notevoli ritardi da parte delle istituzioni competenti".