Caporalato: in 17 su furgone,due arresti

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 21 AGO - Due presunti caporali, un 30enne del Gambia e un 36enne del Mali, sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento nelle campagne di Cerignola. I due erano sui sedili anteriori di un furgone Ford Transit nel quale, per aumentarne la capienza, i sedili erano stati sostituiti con panche di legno su cui erano seduti altri 15 migranti, che stavano rientrando a Borgo Mezzanone dopo una giornata di lavoro nei campi. A Borgo Mezzanone, accanto al Cara, c'è una baraccopoli sulla pista dell'ex aeroporto militare, in cui vivono molti braccianti stranieri. Sulla strada che collega Cerignola a Manfredonia, i militari hanno notato un furgone sovraccarico di persone e hanno intimato all'autista di fermarsi. L'uomo ha accelerato ed è stato inseguito dai militari per dieci chilometri fino a quando si è fermato. I braccianti sono scesi dal mezzo fuggendo nelle campagne, mentre i due presunti caporali sono stati bloccati e arrestati. L'autista non aveva la patente e il furgone era senza assicurazione.