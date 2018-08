Morti in torrente: 8 vittime, 5 dispersi

(ANSA) - CIVITA (COSENZA), 20 AGO - Il bilancio della tragedia di oggi alle Gole del Raganello è di otto morti, di cui quattro donne e quattro uomini, 23 persone salvate e cinque disperse. Lo ha reso noto la Prefettura di Cosenza. Le persone rimaste coinvolte nell'ondata facevano parte di due gruppi di 18 persone ciascuno, per un totale di 36 coinvolti. Delle 23 persone salvate, sette sono state portate in ospedale, tra le quali anche una bambina in stato di ipotermia. Altre sette persone sono state medicate sul posto, mentre nove ne sono uscite incolumi.