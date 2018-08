Donna scomparsa: trovato un cadavere

(ANSA) - BRESCIA, 20 AGO - Il corpo di una giovane donna è stato trovato sotterrato nel giardino di una cascina nel Cremonese e potrebbe trattarsi del cadavere di Manuela Bailo, la 34enne bresciana di cui non si hanno notizie dal 28 luglio.

Intanto è stato ascoltato per diverse ore nella notte dagli investigatori l'ex amante della donna. In una intervista al Giornale di Brescia, l'ex aveva negato di avere a che fare con la scomparsa.