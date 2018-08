Uccide patrigno con 8 colpi di pistola

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Un uomo di 59 anni, Domenico Gatti, ex poliziotto, è stato ucciso dal figliastro a colpi di pistola, a Settimo Torinese. L'omicida, Christian Clemente, 26 anni, è stato fermato dai carabinieri e successivamente portato nel carcere di Ivrea. Il delitto è avvenuto nella casa della madre del giovane, dopo cena.

Dopo un litigio tra i due uomini, l'omicida ha prima sparato un colpo, non andato a segno, verso il patrigno poi si è allontanato e ha atteso Gatti all'uscita da casa per colpirlo con 8 proiettili. La pistola, che era stata rubata dal giovane, è stata ritrovata in un campo vicino al luogo del delitto.