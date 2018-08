Precipita dal Cervino 28enne Aretino

(ANSA) - AREZZO, 19 AGO - Si chiamava Matteo Pes, 28 anni, di Arezzo, l'alpinista morto dopo una caduta di alcune centinaia di metri sul Cervino. L'incidente si è verificato a 3.700 metri di quota, nel passaggio del 'Enjambee' a valle della Capanna Carrel. A dare l'allarme è stato l'amico e compagno di cordata che era con lui. Matteo, studente alla facoltà di Storia a Firenze, lavorava in un bed and breakfast del centro di Arezzo ed era partito per una vacanza sul Cervino insieme a un amico. Da sempre amante della montagna non era alla sua prima escursione come dimostrano le tante foto postate sui social. Il padre, un agente penitenziario, e la madre, sono partiti alla volta di Zermatt per le operazioni di riconoscimento della salma.